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Дома с видом на море в Opcina Lastovo, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 490,000
Продается трехэтажный дом, расположенный на берегу моря. На первом этаже находится большой г…
Дом 5 спален в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!!!  Продается вилла, расположенная в привлекательном ме…

Параметры недвижимости в Opcina Lastovo, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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