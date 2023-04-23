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Дома в Opcina Lasinja, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Lasinja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Lasinja, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 120,000
I22099

Параметры недвижимости в Opcina Lasinja, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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