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Купить недвижимость в Opcina Kula Norinska, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 3 комнатыв Kula Norinska, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kula Norinska, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 120,000
Каменный дом с таверной 123 м2, Кула Норинска Очаровательный дом с таверной, облицованной ка…

Параметры недвижимости в Opcina Kula Norinska, Хорватия

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