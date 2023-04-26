Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
община Кршан
Жильё в община Кршан, Хорватия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 359,499
Черномерец, Прилаз Барун Филипович Шикарная четырехкомнатная квартира общей площадью 90,10 …
Вилла 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 480,000
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
Квартира 3 комнаты
Postira, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
1/2 Этаж
€ 189,375
Новое строительство на острове Брач, Постира, 1. этаж, парковка, 2 лоджии Новое здание в кон…
Дом 5 комнат
Savudrija, Хорватия
5 Количество комнат
257 м²
€ 1,618,060
Top resort u Istria opening 2023! Seaview luxury villa 4 bedrooms for sale (TYPE 3)- north e…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 5
€ 259,500
I25339 Грушевечка
Вилла 4 спальни
Задар, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 856,792
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,209,965
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 220,000
Gornja Kustošija, Kustošijanska cesta Современная трехкомнатная квартира общей площадью 70,…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
3/8 Этаж
€ 330,000
I24590 Zagrebačka avenija
Вилла 4 спальни
Klek, Хорватия
3 ванных комнат
550 м²
€ 1,145,000
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …
Дом 5 комнат
Kastel Novi, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
490 м²
€ 800,000
Каштела, Каштел Стари Семейный дом с 3 апартаментами в Каштел Стари с прекрасным видом на м…
Квартира 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
257 м²
€ 460,000
Шестидесятые Роскошно обставленная, уютная семикомнатная двухэтажная квартира общей площадь…
Параметры недвижимости в община Кршан, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты