Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. община Кршан

Жильё в община Кршан, Хорватия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 359,499
Черномерец, Прилаз Барун Филипович Шикарная четырехкомнатная квартира общей площадью 90,10 …
Вилла 2 комнаты в Дубровник, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 480,000
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
Квартира 3 комнаты в Postira, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Postira, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/2 Этаж
€ 189,375
Новое строительство на острове Брач, Постира, 1. этаж, парковка, 2 лоджии Новое здание в кон…
Дом 5 комнат в Savudrija, Хорватия
Дом 5 комнат
Savudrija, Хорватия
5 Количество комнат 257 м²
€ 1,618,060
Top resort u Istria opening 2023! Seaview luxury villa 4 bedrooms for sale (TYPE 3)- north e…
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 5
€ 259,500
I25339 Грушевечка
Вилла 4 спальни в Задар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Задар, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 856,792
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
Вилла 4 спальни в Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,209,965
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 220,000
Gornja Kustošija, Kustošijanska cesta Современная трехкомнатная квартира общей площадью 70,…
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 3/8 Этаж
€ 330,000
I24590 Zagrebačka avenija
Вилла 4 спальни в Klek, Хорватия
Вилла 4 спальни
Klek, Хорватия
3 ванных комнат 550 м²
€ 1,145,000
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …
Дом 5 комнат в Kastel Novi, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Novi, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 490 м²
€ 800,000
Каштела, Каштел Стари Семейный дом с 3 апартаментами в Каштел Стари с прекрасным видом на м…
Квартира 7 комнат в Загреб, Хорватия
Квартира 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 257 м²
€ 460,000
Шестидесятые Роскошно обставленная, уютная семикомнатная двухэтажная квартира общей площадь…

Параметры недвижимости в община Кршан, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти