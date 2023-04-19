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Купить недвижимость в Opcina Kriz, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Kriz, Хорватия
Дом 6 комнат
Kriz, Хорватия
6 Количество комнат 250 м²
€ 165,000
Криж, улица ПригорскаяКрасивый отдельно стоящий дом площадью 250 м2, построенный в 1986 году…

Параметры недвижимости в Opcina Kriz, Хорватия

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