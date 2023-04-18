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Купить дом в Opcina Krapinske Toplice, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 3 комнаты
Krapinske Toplice, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 125,000
I25255 Toplička ulica 16, Крапинске Топлице
Дом 4 комнатыв Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krapinske Toplice, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 75,000
Крапинске Топлице, ул. Рыбняк Частный семейный дом 120 м2 на участке 349 м2 1975 года постр…
Дом 4 комнатыв Jurjevec, Хорватия
Дом 4 комнаты
Jurjevec, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м²
€ 1
Недвижимость на природе, вилла с большим садом недалеко от Загреба, Свети Криж Закретье, Это…

Параметры недвижимости в Opcina Krapinske Toplice, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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