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Купить вилла в Opcina Konavle, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Cavtat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Cavtat, Хорватия
5 ванных комнат 180 м²
Цена по запросу
Расположение: Дубровник, Цавтат Аэропорт: 10 км Море: 30м Построен: 18 век Отрем…

Параметры недвижимости в Opcina Konavle, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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