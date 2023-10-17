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Квартиры в Opcina Konavle, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Cavtat, Хорватия
Квартира 5 спален
Cavtat, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 128 м²
Этаж 90
Продается квартира новой постройки 128м2. Эти апартаменты, расположенные в мансарде, состоят…
€312,000

Параметры недвижимости в Opcina Konavle, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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