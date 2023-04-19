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Купить недвижимость в Opcina Konavle, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 7 комнатв cilipi, Хорватия
Дом 7 комнат
cilipi, Хорватия
7 Количество комнат 1 145 м² Количество этажей 2
€ 1,350,000
Уникальная и эксклюзивная недвижимость в изолированном месте недалеко от Дубровника Невероят…
Вилла 4 спальнив Cavtat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Cavtat, Хорватия
5 ванных комнат 180 м²
Цена по запросу
Расположение: Дубровник, Цавтат Аэропорт: 10 км Море: 30м Построен: 18 век Отрем…

Параметры недвижимости в Opcina Konavle, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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