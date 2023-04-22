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Дома с видом на море в община Клис, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Klis, Хорватия
Дом 4 спальни
Klis, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 990,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА !!! Продается красивый дом, расположенный на холме в одной и…

Параметры недвижимости в община Клис, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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