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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
община Клис
Дома
Дома в община Клис, Хорватия
Дом
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6 объектов найдено
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Дом 12 комнат
Klis, Хорватия
12 Количество комнат
6 ванных комнат
416 м²
€ 750,000
Клис, отдельно стоящий дом с 4 жилыми единицами, на участке 520 м2. Качественная постройка …
Дом 4 спальни
Klis, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 990,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА !!! Продается красивый дом, расположенный на холме в одной и…
Дом 3 комнаты
Konjsko, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
€ 82,000
Коньско, продаем 3 дома общей площадью 124м2 с участком 340м2. Дом 1: двухэтажный дом 70,42…
Дом
Vucevica, Хорватия
187 м²
€ 269,000
Дом с гаражом возле набережной 187 м2, Кастель Гомилица, Кастела Дом расположен в Кастель Го…
Дом 3 комнаты
Klis, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
Цена по запросу
KLIS, семейный дом 123м2 с гаражом 36м2 на участке 697м2. На первом этаже есть кухня, столов…
Дом 4 комнаты
Klis, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
315 м²
€ 1,000,010
Клис, отдельно стоящая вилла общей площадью 315м2 с ухоженным садом и открытым бассейном на …
Параметры недвижимости в община Клис, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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