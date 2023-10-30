ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
община Клис
Дуплексы
Дуплексы в община Клис, Хорватия
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
9
8
3
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Rudina, Хорватия
4
4
189 м²
Хвар, Стари Град, жилой дом на двух этажах, площадь в плане 129м2, жилая площадь с террасами…
€495,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
4
6
400 м²
В Истрии, Хорватия, Лижнян является поселением и муниципалитетом. Биоразнообразие относитель…
€1,71 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
5
270 м²
4
Чиово, просторная строящаяся вилла, расположенная в отличном месте, всего в 175 м от моря и …
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Kukci, Хорватия
5
3
380 м²
Вилла расположена в тихом месте со всеми удобствами, все же в тихом месте, которое обеспечив…
€665,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
6
4
2
Продается роскошная каменная вилла, расположенная в тихом месте на холме живописного приморс…
€1,36 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Icici, Хорватия
2
2
90 м²
OPATIJA, IČIĆI - a larger apartment with a terrace near the sea in a new building with a pan…
€287,735
Рекомендовать
Дом 5 спален
Visnjan, Хорватия
5
309 м²
2
Продается строящийся двухквартирный дом, с террасы которого открывается чудесный панорамный …
€806,169
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
1
108 м²
Вишневое дерево Четырехкомнатная квартира 108м2 на втором этаже дома 1963 года постройки…
€220,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Загреб, Хорватия
5
200 м²
3
Дом полностью отремонтирован, 3 года назад полностью менялась крыша, недавно был отремонтиро…
€368,250
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
76 м²
www.biliskov.com ID: 13325-1 Дони град, Звонимирова Уютная трехкомнатная квартира площадью…
€235,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Imotski, Хорватия
4
3
294 м²
Добро пожаловать в Имотски, очаровательный город, расположенный рядом с горой Биокиово. Биок…
€880,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в община Клис, Хорватия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL