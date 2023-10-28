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Квартиры в община Клис, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Vucevica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Vucevica, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Kaštel Gomilica, three bedroom apartment of 88.05 m2 + terrace of 15.66 m2 on the 2/2 floor …
€160,000

Параметры недвижимости в община Клис, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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