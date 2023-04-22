Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. община Клис

Жильё в община Клис, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 12 комнат в Klis, Хорватия
Дом 12 комнат
Klis, Хорватия
12 Количество комнат 6 ванных комнат 416 м²
€ 750,000
Клис, отдельно стоящий дом с 4 жилыми единицами, на участке 520 м2. Качественная постройка …
Дом 4 спальни в Klis, Хорватия
Дом 4 спальни
Klis, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 990,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА !!! Продается красивый дом, расположенный на холме в одной и…
Дом 3 комнаты в Konjsko, Хорватия
Дом 3 комнаты
Konjsko, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 82,000
Коньско, продаем 3 дома общей площадью 124м2 с участком 340м2. Дом 1: двухэтажный дом 70,42…
Дом в Vucevica, Хорватия
Дом
Vucevica, Хорватия
187 м²
€ 269,000
Дом с гаражом возле набережной 187 м2, Кастель Гомилица, Кастела Дом расположен в Кастель Го…
Дом 3 комнаты в Klis, Хорватия
Дом 3 комнаты
Klis, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
Цена по запросу
KLIS, семейный дом 123м2 с гаражом 36м2 на участке 697м2. На первом этаже есть кухня, столов…
Дом 4 комнаты в Klis, Хорватия
Дом 4 комнаты
Klis, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 315 м²
€ 1,000,010
Клис, отдельно стоящая вилла общей площадью 315м2 с ухоженным садом и открытым бассейном на …

Параметры недвижимости в община Клис, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти