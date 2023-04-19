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Купить дом в Opcina Klinca Sela, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Novo Selo Okicko, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Selo Okicko, Хорватия
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 235,000
I25366 Станково

Параметры недвижимости в Opcina Klinca Sela, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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