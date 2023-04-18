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Купить вилла с бассейном в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Kastelir, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kastelir, Хорватия
3 ванных комнат 168 м²
€ 430,000
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…

Параметры недвижимости в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
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