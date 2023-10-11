Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Opcina Kastelir - Labinci
  5. Дома

Дома с видом на море в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kastelir, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kastelir, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR - Renovated stone house in the center of a quiet village Near the center …
€600,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Kastelir, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Kastelir, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…
€430,000

Параметры недвижимости в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти