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Купить недвижимость в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Labinci, Хорватия
Дом 4 комнаты
Labinci, Хорватия
4 Количество комнат 221 м² Количество этажей 1
€ 815,000
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 175 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
Дом 5 комнатв Labinci, Хорватия
Дом 5 комнат
Labinci, Хорватия
5 Количество комнат 223 м² Количество этажей 1
€ 825,000
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 117 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
Дом 5 комнатв Labinci, Хорватия
Дом 5 комнат
Labinci, Хорватия
5 Количество комнат 384 м² Количество этажей 1
€ 1,350,000
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 303 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
Дом 4 комнатыв Labinci, Хорватия
Дом 4 комнаты
Labinci, Хорватия
4 Количество комнат 248 м² Количество этажей 1
€ 900,000
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 202 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
Вилла 3 спальнив Kastelir, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kastelir, Хорватия
3 ванных комнат 168 м²
€ 430,000
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…

Параметры недвижимости в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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