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Жильё в Opcina Karojba, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Novaki Motovunski, Хорватия
Дом 3 спальни
Novaki Motovunski, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
В Хорватии, регион Истрия, продается элегантная вилла новой постройки с пейзажным бассейном …
€1,90 млн

Параметры недвижимости в Opcina Karojba, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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