Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Лицко-Сеньская жупания
Opcina Karlobag
Жильё с видом на море в Opcina Karlobag, Хорватия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 180,000
I22436 Fallerovo šetalište
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
1/5 Этаж
€ 467,000
I24256 Kranjčevićeva
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
4/5 Этаж
€ 234,600
I24527 Trg 101. бригада
Дом 7 спален
Sumartin, Хорватия
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,045,863
Продается трехэтажный дом c бассейном, расположенный вблизи поселка Сумартин на острове Брач…
Дом 3 комнаты
Книн, Хорватия
3 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 156,000
Дом Книн, 200 м2 Отдельный семейный дом в Книне, жилая площадь 200м2 на участке 390м2, состо…
Дом 15 комнат
Gradac, Хорватия
15 Количество комнат
14 ванных комнат
908 м²
€ 1,800,000
Дрвеник, Макарская ривьера , отдельно стоящий многоквартирный дом с полезной площадью 907,94…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
€ 285,000
Черномерец, ТршеПрекрасная четырехкомнатная квартира общей площадью 153,27 м2 на первом этаж…
Вилла 6 спален
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,155,048
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат
220 м²
€ 279,000
I22261
Квартира 3 спальни
мужска 12, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 442,835
Nicely decorated apartment for sale, located in Podstrana, approx. 10 km south of Split. The…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
I24814 Kapucinska
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 120,000
Пречко, Двухкомнатная квартира площадью 50,11 м2 на высоком первом этаже дома 1964 года пос…
Параметры недвижимости в Opcina Karlobag, Хорватия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты