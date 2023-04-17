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Купить вилла с бассейном в Opcina Kanfanar, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4 ванных комнат 307 м²
€ 770,000
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
Вилла 4 спальнив Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Канфанар, Хорватия
4 ванных комнат 297 м²
€ 838,125
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
Вилла 4 спальнив Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Канфанар, Хорватия
4 ванных комнат 359 м²
€ 928,125
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…

Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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