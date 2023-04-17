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Купить недвижимость с видом на море в Opcina Kanfanar, Хорватия

3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Канфанар, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Канфанар, Хорватия
3 ванных комнат
€ 297,500
KANFANAR Два каменных дома с бассейном в двойной упаковке - 2 раза по 297 500 евро каждый …
Коттедж 6 спаленв Канфанар, Хорватия
Коттедж 6 спален
Канфанар, Хорватия
5 ванных комнат
€ 595,000
KANFANAR Два каменных дома с бассейном в двойной упаковке 4-звездочная категория в аренду IS…
Вилла 4 спальнив Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4 ванных комнат 307 м²
€ 770,000
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…

Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

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