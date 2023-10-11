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Жильё с видом на море в Opcina Kali, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kali, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kali, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
UGLJAN ISLAND, KALI - Luxury villa on the island, first row to the sea Luxury villa for sal…
€1,40 млн

Параметры недвижимости в Opcina Kali, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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