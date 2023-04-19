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Купить недвижимость в Opcina Kali, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнатв Kali, Хорватия
Дом 7 комнат
Kali, Хорватия
7 Количество комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Большой семейный дом с прекрасным и беспрепятственным видом на море, остров Ослак и всю терр…

Параметры недвижимости в Opcina Kali, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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