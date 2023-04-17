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Купить недвижимость в Opcina Jelsa, Хорватия

4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Хумац, Хорватия
Квартира 2 спальни
Хумац, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
EXCLUSIVE AGENCY SALE! A duplex apartment for sale, located in an old stone house in the hi…
Квартира 5 комнатв Елса, Хорватия
Квартира 5 комнат
Елса, Хорватия
5 Количество комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 373,888
Три квартиры на главной площади Елса, 70 м до моря, центр, остров Хвар Три квартиры располож…
Вилла 3 спальнив Елса, Хорватия
Вилла 3 спальни
Елса, Хорватия
3 ванных комнат 200 м²
€ 295,000
Расположение: остров Хвар Море: 2 км Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 Кухни: 2 Интерьер: 200м2. …
Дом 13 комнатв Zavala, Хорватия
Дом 13 комнат
Zavala, Хорватия
13 Количество комнат 580 м²
Цена по запросу
ХВАР, ЮЖНАЯ СТОРОНА, отдельный дом, цокольный этаж и 3 этажа с жилой площадью 580 м2 и садом…

Параметры недвижимости в Opcina Jelsa, Хорватия

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с видом на море
с бассейном
недорогая
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