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Купить недвижимость в Opcina Jelenje, Хорватия

1 объект найдено
Квартира 1 ваннаяв Jelenje, Хорватия
Квартира 1 ванная
Jelenje, Хорватия
1 ванных комнат 54 м²
€ 90,000
Квартира, высокая ро бау1 спальня, 42,94 м2, Еленье, район Риека Высотная квартира находится…

Параметры недвижимости в Opcina Jelenje, Хорватия

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с видом на море
с бассейном
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