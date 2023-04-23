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Жильё в Opcina Janjina, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 6 спален в Drace, Хорватия
Вилла 6 спален
Drace, Хорватия
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…

Параметры недвижимости в Opcina Janjina, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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