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Жильё в Opcina Hrvace, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Hrvace, Хорватия
Дом 8 комнат
Hrvace, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…
€530,000

Параметры недвижимости в Opcina Hrvace, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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