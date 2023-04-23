Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Opcina Groznjan
  5. Дома

Дома с видом на горы в Opcina Groznjan, Хорватия

1 объект найдено
Дом 10 спален в Groznjan, Хорватия
Дом 10 спален
Groznjan, Хорватия
17 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 3,500,000
Продается старинное имение, построенноев 19 веке и полностью отремонтированное в 2012 году. …

Параметры недвижимости в Opcina Groznjan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти