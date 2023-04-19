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Купить дом в Opcina Gradac, Хорватия

1 объект найдено
Дом 15 комнатв Gradac, Хорватия
Дом 15 комнат
Gradac, Хорватия
15 Количество комнат 14 ванных комнат 908 м²
€ 1,800,000
Дрвеник, Макарская ривьера , отдельно стоящий многоквартирный дом с полезной площадью 907,94…

Параметры недвижимости в Opcina Gradac, Хорватия

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с бассейном
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