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Купить вилла с видом на море в община Фажана, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Фажана, Хорватия
Вилла 5 спален
Фажана, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,290,000

Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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