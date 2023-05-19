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Жильё с бассейном в община Фажана, Хорватия

дома
7
1 объект найдено
Вилла 7 спален в Valbandon, Хорватия
Вилла 7 спален
Valbandon, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
€ 2,000,000
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…

Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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