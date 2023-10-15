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Особняки с видом на море в община Фажана, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фажана, Хорватия
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фажана, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
€1,95 млн

Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с видом на горы
недорогая
элитная
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