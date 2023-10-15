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Дома с видом на море в община Фажана, Хорватия

виллы
5
7 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Valbandon, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Valbandon, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
ISTRIA, FAŽANA- Beautiful secluded villa with sea view! Fažana is a picturesque little fis…
€1,13 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Фажана, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Фажана, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
ISTRIA, FAŽANA - A unique villa with a breathtaking view The municipality of Fažana is loc…
€2,30 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Фажана, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Фажана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, FAŽANA - Unique high-quality modern villa A beautiful modern villa of exceptional …
€2,20 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Valbandon, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Valbandon, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, FAŽANA - A picturesque little fishing village on the southwest coast of the Istrian …
€2,25 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Фажана, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Фажана, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
A few minutes easy drive from the center of Fazana is an apartment house 360m2 on a fenced p…
€780,000
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фажана, Хорватия
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фажана, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
€1,95 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фажана, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фажана, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€2,29 млн

Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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