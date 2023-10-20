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Квартиры в община Фажана, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Valbandon, Хорватия
Квартира 2 спальни
Valbandon, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
Продаем красивую и современную квартиру в новостройке, состоящей всего из нескольких квартир…
€329,900
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Valbandon, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Valbandon, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, VALBANDON - Beautiful apartment on the ground floor The municipality of Fažana is …
€285,000

Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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