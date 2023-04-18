Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. община Фажана

Купить недвижимость в община Фажана, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 4 спальнив Фажана, Хорватия
Дом 4 спальни
Фажана, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 480,000
FAZANA Топ современный каменный дом с бассейном и 155м2 жилой площади Действительно здорово …
Вилла 4 спальнив Фажана, Хорватия
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 480,000
FAZANA Топ современный каменный дом с бассейном и 155м2 жилой площади ISTRIA – ХОРВАТИЯ &…
Вилла 5 спаленв Фажана, Хорватия
Вилла 5 спален
Фажана, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,290,000
Вилла 4 спальнив Фажана, Хорватия
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
3 ванных комнат 230 м²
€ 2,000,000
Вы ищете традиционный каменный дом в Истрии? Это может быть подходящее место для вас! Каменн…
Вилла 4 спальнив Фажана, Хорватия
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
4 ванных комнат 292 м²
€ 1,100,000
  В Новалье на острове Паг есть этот красивый белый каменный драгоценный камень, которы…

Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти