ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Opcina Dvor
Квартиры
Квартиры в Opcina Dvor, Хорватия
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 спален
Корчула, Хорватия
5
202 м²
2/2
Корчула, НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, пентхаус НКП 202 м2 с 2 парковочными местами и видом на море в…
€606,666
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Vrsi, Хорватия
3
125 м²
2
В Врши недалеко от Нина, в 20 км от Задара, продается красивая отдельная двухэтажная вилла о…
€591,748
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
5
5
915 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Корчула, Хорватия
2
168 м²
1
Строящееся здание кондоминиума с идеальным расположением в заливе с кристально чистой водой,…
€1,14 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ракаль, Хорватия
4
173 м²
Продается красивый и просторный особняк, расположенный в Ракле, с прекрасным видом на море и…
€546,994
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Трогир, Хорватия
6
207 м²
Сегет Донжи, каменный дом в старом городе, 60 м от моря. Площадь 69 м2, 4 этажа; цокольный…
€150,000
Рекомендовать
Дом 30 комнат с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
30
1 400 м²
I24605 Тушканац
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
5
6
730 м²
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
€980,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Sisan, Хорватия
2
100 м²
2/3
Лижнян – очаровательное место, расположенное в южной части Истрии. Лижнян предлагает уникаль…
€348,087
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
7
10
500 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
1
46 м²
5
I25695 Ive Tijardovića
€121,926
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
3
1
77 м²
I13071 Чорчичева Код Петриньске
€260,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Opcina Dvor, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL