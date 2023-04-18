Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
община Дугополье
Купить недвижимость в община Дугополье, Хорватия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
€ 235,590
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 78,53 м2 на 1 этаж…
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
123 м²
1/2 Этаж
€ 687,680
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса Проект Kačjak расп…
Дом 12 комнат
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат
1 236 м²
€ 3,800,000
Сплит, MEJE отдельно стоящий дом 1236м2 на участке 871м2. В подвале 1 есть деловое пространс…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
5/5 Этаж
€ 280,000
I24306 Tratinska
Дом 4 спальни
Kadumi, Хорватия
5 ванных комнат
240 м²
€ 575,000
Истрийская каменная вилла с бассейном на продажу, построена в 1930 году, но полностью отремо…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 180,000
I22436 Fallerovo šetalište
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
166 м²
2/2 Этаж
€ 650,000
I24594 Gajeva kod Mihanovićeve
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,136,618
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
Квартира 2 комнаты
Риека, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
Количество этажей 5
€ 170,150
Двухкомнатная квартира в Риеке, 65,60 м2 Меблированные апартаменты с двумя спальнями располо…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
4/7 Этаж
€ 279,000
SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Selska cesta, 3-bedroom, in a newly built building, 64m2,…
Квартира 4 комнаты
Svetonedeljski Breg, Хорватия
4 Количество комнат
85 м²
2/2 Этаж
€ 199,000
I23961 Франьина Улица
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
I23879 Zelengaj
Параметры недвижимости в община Дугополье, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты