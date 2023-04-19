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Купить дом в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Krucica, Хорватия
Дом 2 комнаты
Krucica, Хорватия
2 Количество комнат 108 м² Количество этажей 2
€ 1,000,000
Дом в уникальном изолированном месте, 100 м до моря, Слано В уединенном месте, в окружении з…
Дом 4 комнатыв Slano, Хорватия
Дом 4 комнаты
Slano, Хорватия
4 Количество комнат 113 м²
€ 350,000
 место в 35 км от Дубровника, двухквартирный каменный дом в 1-м ряду, в 2 м от моря и вдоль …

Параметры недвижимости в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

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