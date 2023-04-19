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Купить квартиру в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Slano, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Slano, Хорватия
3 Количество комнат 73 м²
€ 380,000
Квартира на первом этаже, 3 спальни, 67,29 м2 и терраса 21 м2, побережье Дубровника, Слано н…

Параметры недвижимости в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

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