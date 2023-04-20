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Купить недвижимость в Opcina Donja Voca, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Budinscak, Хорватия
Дом 4 комнаты
Budinscak, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 135,000
Будинщак, 15 км от Тракошчана Красивый дом на участке 30 083 м2, на котором стоит отдельно …

Параметры недвижимости в Opcina Donja Voca, Хорватия

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