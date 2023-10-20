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Дома в Opcina Dicmo, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Dicmo, Хорватия
Дом 8 комнат
Dicmo, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Дикмо, отдельно стоящий семейный дом площадью 296м2 на участке 559м2. Функционально дом разд…
€310,000

Параметры недвижимости в Opcina Dicmo, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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