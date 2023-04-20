Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Вараждинская жупания
  4. Opcina Cestica
  5. Дома

Купить дом в Opcina Cestica, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Krizance, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krizance, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 370,000
Вараждинский уезд, Горня Воча Отдельный дом для отдыха с жилой площадью 143,77 м2, построен…

Параметры недвижимости в Opcina Cestica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти