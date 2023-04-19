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Купить вилла с видом на море в Opcina Brtonigla, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Brtonigla, Хорватия
Вилла 4 спальни
Brtonigla, Хорватия
4 ванных комнат 230 м²
Цена по запросу
Вы мечтаете о Тоскане, вилле с бассейном на природе, и все же недалеко от моря и небольших г…

Параметры недвижимости в Opcina Brtonigla, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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