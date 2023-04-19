Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Opcina Brela

Купить недвижимость в Opcina Brela, Хорватия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнатв Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 400,000
I24354 Rakarska
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
4 ванных комнат 276 м²
€ 1,150,000
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Квартира 2 комнатыв Simuncevec, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Simuncevec, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 137,587
I22530 Kašinska cesta
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/4 Этаж
€ 230,000
I25135 Ostrovička
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² Количество этажей 2
€ 308,840
I23213 Vitezićeva
Квартира 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 177 м² 1 Этаж
€ 330,000
I18878 Vranićeva
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м² 3/3 Этаж
€ 322,000
I23386 Ilica
Дом 8 комнатв Zatoglav, Хорватия
Дом 8 комнат
Zatoglav, Хорватия
8 Количество комнат 8 ванных комнат 503 м²
€ 1,000,000
Рогозница, Затоглав, жилой дом на 7 квартир рядом с пляжемПлощадь здания: 503 м2 брутто (431…
Дом 4 комнатыв Novaki Nartski, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki Nartski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м²
€ 310,000
I24520 Budenečka
Квартира 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 123 м² 3 Этаж
€ 393,600
I21322 Cankareva
Квартира 4 комнатыв Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ровинь, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м² Количество этажей 2
€ 398,613
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 119,000
I25331 Нерув трг

Параметры недвижимости в Opcina Brela, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти