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Жильё с видом на море в Opcina Bol, Хорватия

4 объекта найдено
Вилла 9 спален в Bol, Хорватия
Вилла 9 спален
Bol, Хорватия
16 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
Вилла 5 спален в Bol, Хорватия
Вилла 5 спален
Bol, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Великолепная вилла расположена в красивой тихой бухте на о.Брач в первом ряду моря. Фасад ви…
Вилла 3 спальни в Bol, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bol, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается прекрасная вилла 100 м2 с участком 3200 м2, расположенная в тихом месте на южной с…
Вилла 4 спальни в Bol, Хорватия
Вилла 4 спальни
Bol, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
An elegant villa with 313 sq.m. living space arranged over two floors for sale. The ground f…

Параметры недвижимости в Opcina Bol, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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