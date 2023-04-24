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Квартиры в Opcina Bol, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Bol, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Bol, Хорватия
3 Количество комнат 84 м² 2/3 Этаж
€ 235,000
Two-story apartment with sea view, Bol, island of Brač In a newly built building with a tota…
Квартира 4 комнаты в Bol, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Bol, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 230,000
Бол, Брач - двухуровневая квартира в небольшом жилом домеВ небольшом жилом доме на 1 этаже и…

Параметры недвижимости в Opcina Bol, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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