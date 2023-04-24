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Жильё в Opcina Bol, Хорватия

10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Bol, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Bol, Хорватия
3 Количество комнат 84 м² 2/3 Этаж
€ 235,000
Two-story apartment with sea view, Bol, island of Brač In a newly built building with a tota…
Вилла 9 спален в Bol, Хорватия
Вилла 9 спален
Bol, Хорватия
16 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
Вилла 5 спален в Bol, Хорватия
Вилла 5 спален
Bol, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Великолепная вилла расположена в красивой тихой бухте на о.Брач в первом ряду моря. Фасад ви…
Вилла 3 спальни в Bol, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bol, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается прекрасная вилла 100 м2 с участком 3200 м2, расположенная в тихом месте на южной с…
Дом 5 спален в Bol, Хорватия
Дом 5 спален
Bol, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается полностью обновленный каменный дом с видом на море, расположенный в живописном при…
Вилла 4 спальни в Bol, Хорватия
Вилла 4 спальни
Bol, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
An elegant villa with 313 sq.m. living space arranged over two floors for sale. The ground f…
Квартира 4 комнаты в Bol, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Bol, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 230,000
Бол, Брач - двухуровневая квартира в небольшом жилом домеВ небольшом жилом доме на 1 этаже и…
Вилла 3 спальни в Bol, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bol, Хорватия
2 ванных комнат 115 м²
€ 2,000,000
Крытая площадь: 115 м2 Размер участка: 2400 м2 Можно купить еще 7000 м2 земли вокруг. …
Дом 4 комнаты в Bol, Хорватия
Дом 4 комнаты
Bol, Хорватия
4 Количество комнат 187 м²
€ 550,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мы посредничаем в продаже запланированного строительства шести вилл в Боле, ос…
Дом 12 комнат в Bol, Хорватия
Дом 12 комнат
Bol, Хорватия
12 Количество комнат 561 м²
€ 1,300,000
Брач, Бол, каменный дом общей площадью 561м2 на 4 этажах, на участке 394м2. На первом этаже …

Параметры недвижимости в Opcina Bol, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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