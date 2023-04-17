Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Opcina Blato
  5. Виллы

Купить вилла в Opcina Blato, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 7 спаленв Blato, Хорватия
Вилла 7 спален
Blato, Хорватия
5 ванных комнат 200 м²
€ 550,000
Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 500м2 Терраса: 80м2 Полы: 3 Спаль…

Параметры недвижимости в Opcina Blato, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти