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Купить дом с видом на море в Opcina Blato, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнатыв Potirna, Хорватия
Дом 3 комнаты
Potirna, Хорватия
3 Количество комнат 120 м²
Цена по запросу
KORCULA, южная сторона, бассейн, 1-й ряд каменный дом в первом ряду у моря с открытым видом…

Параметры недвижимости в Opcina Blato, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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